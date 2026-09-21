الرئيسية/اقتصادالناقل الاقتصادي الجديد يطلق أولى رحلاته من الدمامرحلتان يوميًا إلى الرياض وجدة وواحدة إلى المدينة المنورة21 سبتمبر 2026 14:23آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 14:23"تحالف العربية للطيران" يدشن أولى رحلاته من مطار الملك فهد الدوليأأالدمام:أخبار 24قطاع الطيرانرحلات الطيران الداخليةمطار الرياضمطار الملك فهد بالدمامالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يطلق سيارة "إكزوبوت" أول سيارات شركة "سير" مجلس مديري مطارات الدمام يستعرض أبرز الإنجازات والمشاريع التطويريةالنفط يتراجع مع تعافي الشحنات والذهب يستقر"دارين وتاروت".. بوابة لحركة اقتصادية جديدة