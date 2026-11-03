الرئيسية/اقتصادالنُزل السياحية تتصدر نمو القطاع بـ52% خلال 2026ارتفاع سجلات المرشدين السياحيين ومرافق الإيواء وتنظيم الرحلات بين 32% و37%3 نوفمبر 2026 13:28آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 13:28غرفة فندقية وفي الإطار شعار وزارة السياحةأأالرياض:أخبار 24السجلات التجاريةقطاع السياحةوزارة التجارةدار الضيافةالتعليقاتأأخبار ذات صلةصندوق الاستثمارات يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولارالناصر: بدء الأعمال الهندسية لتوسعة خط "شرق - غرب"أرباح "دله الصحية" 621 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى بنمو 47%النفط يستعيد مكاسبه والذهب يتراجع