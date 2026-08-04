الرئيسية/اقتصادالنفط والذهب يرتفعان بحذر وسط ضبابية المحادثات الأمريكية الإيرانيةمخاوف الإمدادات عبر مضيق هرمز تدعم أسعار الخام بعد خسائر حادة4 أغسطس 2026 09:46آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 09:46سبائك ذهبيةأأواشنطن:أخبار 24أسعار الذهبأسعار النفطحرب إيرانالاحتياطي الفيدراليالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع أرباح "السعودية للطاقة" إلى 6.7 مليار ريال بالنصف الثاني"إكسترا" توصي بشراء 2.49 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينةأرباح "أرامكو" ترتفع 42% إلى 121.51 مليار بالربع الثاني"منشآت" تنظم ورشة عمل "التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية"