الرئيسية/اقتصادالنفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية.. والذهب يترقب مسار الفائدةارتفع برنت بأكثر من 7% بينما زاد الخام الأمريكي 9.8% على أساس أسبوعي4 سبتمبر 2026 10:24آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 10:24ناقلة النفط "جيجيرا لايتيبو" تفرغ حمولتها من الغاز الطبيعي لصالح شركة سينوبك الصينية الحكومية في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين بتاريخ 3 سبتمبر. — AFPأأسنغافورة:أخبار 24مضيق هرمزارتفاع اسعار النفطأسعار الفائدة الأمريكيةالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلةاللوز القطيفي يعود بنسخة جديدة تعزز مكانته الزراعية"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.8 مليارات تأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية لتوطين القطاع ودعم التصدير"جادة 30" بمكة.. منصة تمكّن رواد الأعمال وتحول الأفكار لمشاريع مستدامة