الرئيسية/اقتصادالنفط يتجه لخسارة للأسبوع الثاني والذهب يرتفع 1% أسعار الخام تواجه خسائر مع تراجع المخاوف من تجدد القتال في الشرق الأوسط13 نوفمبر 2026 10:11آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 10:11ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول — رويترزأأنيويورك:أخبار 24مضيق هرمزالنفطالدولار الامريكيالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعاون سعودي دنماركي لتطوير قطاع المياهإطلاق إطار سعودي أمريكي جديد للتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين"الحقيل": نستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولارسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.1 مليارات