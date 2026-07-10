الرئيسية/اقتصادالنفط يتجه لمكاسب أسبوعية والذهب مستقر مع تصاعد التوتراتتجدد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط تعيد رسم اتجاهات الأسواق10 يوليو 2026 04:58آخر تحديث : 10 يوليو 2026 10:23ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز خلال فترة هدوء التوترأأواشنطن:"أخبار 24"النفطالتهديدات البحرية في مضيق هرمزالمعادنالذهبالشرق الاوسطالتعليقاتأأخبار ذات صلةالولايات المتحدة لن تفرض رسوماً جمركية جديدة على الطائراتالمدينة تتصدر إشغال الضيافة بـ82% في الربع الأول "الحقيل" يدشن مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 1.67 مليار ريال في الباحة