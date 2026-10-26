الرئيسية/اقتصادالنفط يتراجع بعد مكاسب قياسية والذهب يرتفعرغم تزايد المخاوف بشأن الإمدادات وترقب قرارات الفائدة الأمريكية26 أكتوبر 2026 03:00آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 11:00سبيكة ذهب أأواشنطن:أخبار 24النفطأسعار الذهباسعار النفطالذهبالشرق الاوسطالتعليقاتأأخبار ذات صلةتراجع أرباح "تداول" 34.6% إلى 196 مليونًا خلال 9 أشهرتراجع الصادرات 11.5% في أغسطس بضغط انخفاض "النفطية" و"غير النفطية"المملكة تعتزم تخزين النفط في سنغافورة بدءًا من النصف الثاني 2027البديوي: الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم