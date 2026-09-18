الرئيسية/اقتصادالنفط يتراجع للجلسة الثالثة والذهب يرتفع بدعم الدولار انخفاض أسعار البترول مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط18 سبتمبر 2026 10:24آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 10:24رافعة مضخة نفط تعمل خارج ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية.أأسنغافورة:أخبار 24مضيق هرمزالنفطانخفاض اسعار النفطالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد 812 مواصفة قياسية خليجية و25 لائحة فنيةالبيئة توقّع 5 شراكات لتعزيز الابتكار الزراعي والبيئيأسس تعلن بدء أعمال البناء في مشروع عين أسس.. مدينة العشر دقائق"سوق الأسهم" ينهي الأسبوع منخفضًا بتداولات 5.2 مليارات