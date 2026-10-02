الرئيسية/اقتصادالنفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب بيانات أمريكية تجاوز خام برنت 102 دولارات والذهب يهبط 3% خلال أسبوع 2 أكتوبر 2026 10:16آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 10:16برميل نفط محاط بأكوام من العملات الذهبية والسبائك أأواشنطن:أخبار 24مضيق هرمزالنفطارتفاع اسعار النفطالحرب الإيرانية الأمريكيةالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلة5 فرص تدعم تطوير الموارد الزراعية والحيوانية بمكة"التأمين" تلغي تراخيص 26 شركة في المهن الحرة التأمينية "التجارة": 37% نمو سجلات أنشطة القهوةفعاليات "سعودي فود" تستقطب 28 ألف متخصص بجدة