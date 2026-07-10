الرئيسية/اقتصادالولايات المتحدة لن تفرض رسوماً جمركية جديدة على الطائراتقرار ترامب يترك الباب مفتوحاً لإجراءات مستقبلية10 يوليو 2026 11:07آخر تحديث : 10 يوليو 2026 11:07ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام على متن الطائرة الرئاسة "إير فورس ون"أأواشنطن:"أخبار 24"الطائرات المدنيةالرئيس الامريكيدونالد ترامبالرسوم الجمركيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يتجه لمكاسب أسبوعية والذهب مستقر مع تصاعد التوتراتالمدينة تتصدر إشغال الضيافة بـ82% في الربع الأول "الحقيل" يدشن مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 1.67 مليار ريال في الباحة