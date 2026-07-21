الرئيسية/اقتصادانخفاض الإنفاق الأسبوعي 8.5% بإجمالي 13 مليار ريالعبر نحو 237 مليون عملية إلكترونية 21 يوليو 2026 17:13آخر تحديث : 21 يوليو 2026 17:13شراء السلع ودفع الخدمات عبر عمليات نقاط البيع.أأالرياض:أخبار 24البنك المركزي السعوديالمستهلك السعوديالسلعالانفاق العامالتعليقاتأأخبار ذات صلة 26.6 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوعسوق الأسهم يغلق منخفضًا 43 نقطة بتداولات 4.4 ملياراتوزير الطاقة يبحث مع مستشار الأمن القومي الهندي تطوير مجالات التعاون"الطائرات المروحية" تُعزز أسطولها بـ19 طائرة جديدة