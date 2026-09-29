الرئيسية/اقتصادانخفاض الصادرات الخدمية 16.5% إلى 59.5 مليار بالربع الثاني متأثرةً بتراجع صادرات خدمات السفر 23.6% على أساس سنوي29 سبتمبر 2026 09:53آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 09:53طائرة في الانتظار بأحد المطارات بينما يترقب أحد المسافرين رحلتهأأالرياض:أخبار 24التصديرالهيئة العامة للاحصاءاحصائياتالاستيرادالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ مشروع لصيانة إنارة شمال بريدة بـ17 مليون ريالالنفط يرتفع وسط تحركات لإعادة فتح "هرمز"تطوير مشروع ضمن "بوابة الملك سلمان" في مكة بـ21 مليار ريالسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 مليار ريال