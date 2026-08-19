الرئيسية/اقتصادانضمام وتفعيل "طيران الرياض" ضمن اتفاقية الإركاب الحكوميلتقديم خيارات سفر مرنة لمنسوبي القطاع العام عبر "اعتماد"19 أغسطس 2026 14:39آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 15:00إحدى طائرات شركة طيران الرياضأأالرياض:أخبار 24طيران اديلطيران الرياضطيران ناسالسفرالناقل الجويوزارة الماليةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"التجارة" تنفّذ 26 ألف جولة رقابية ورصدًا تموينيًا خلال شهر"الحفر العربية" توضح تفاصيل عقدها الجديد في سلطنة عمانانتظام التداول بالسوق السعودية بعد تعليق مؤقت لخلل فنيالخزف: حريق بمحطة كهرباء يؤثر على أحد خطوط إنتاج مصانع البلاط