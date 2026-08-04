الرئيسية/اقتصادانطلاق أولى رحلات "طيران الرياض" إلى مومباي الهندية"طيران الرياض" تواصل ربط العاصمة بوجهات جديدة حول العالم4 أغسطس 2026 19:47آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 20:07 انطلاق أولى رحلاتها المباشرة من الرياض إلى مومبايأأالرياض:أخبار 24الهندوجهات السياحيةطيران الرياضالرحلات الجويةالتعليقاتأأخبار ذات صلة16.3 مليار ريال إنفاقًا عبر نقاط البيع في أسبوع"سابك" تستكمل التخارج من أعمال اللدائن الهندسية بالأمريكيتين وأوروباسوق الأسهم يغلق مرتفعًا 34 نقطة بتداولات 6 مليارات4 آلاف فرصة عمل موسمية بكرنفال بريدة للتمور