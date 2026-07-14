الرئيسية/اقتصاد انطلاق النسخة الـ 10 من مبادرة مستقبل الاستثمار أكتوبر القادمخلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026 14 يوليو 2026 18:09آخر تحديث : 14 يوليو 2026 18:091 / 4مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) أأالرياض:أخبار 24مبادرة مستقبل الاستثمارمبادراتاستثماراتفعالياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في الرياضالمملكة تستعرض أبرز إنجازاتها في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدةطيران الرياض يدرس شراء 36 طائرة إضافية من إيرباص وبوينغسوق الأسهم يتراجع 86 نقطة بتداولات 4.4 مليارات