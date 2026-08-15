الرئيسية/اقتصادباستثمارات ضخمة وشراكات دولية.. المملكة تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقميرسخت مكانتها مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي15 أغسطس 2026 15:59آخر تحديث : 15 أغسطس 2026 15:59جانب من إطلاق أكاديمية طويق أول مركز ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط بالتعاون مع NVIDIAأأالرياض:أخبار 24التقنيةهيئة الحكومة الرقميةالذكاء الاصطناعيالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يرتفع 1% بعد هجمات الناقلات وجمود المفاوضاتالبرشومي يعود ليصنع مشهد الصيف في عسير 4 محطات لتوفير الإمدادات الكهربائية لـ "إكسبو 2030 الرياض""موانئ" تضيف خدمة الشحن "هيمالايا إكسبريس" لميناءي جدة والملك عبدالله