الرئيسية/اقتصادبدء استقبال طلبات الترخيص لأعمال سوق السلع والمعادنتقديم الطلبات يستمر حتى 31 أكتوبر 2026 لتعزيز البنية المالية والمنتجات1 يوليو 2026 20:04آخر تحديث : 1 يوليو 2026 20:12يسهم في تعزيز جاذبية السوق واستقرارها وثقة المستثمرينأأالرياض:"أخبار 24"المعادنهيئة السوق الماليةالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يهبط لأدنى مستوى منذ مارسواشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة مع كندا والمكسيكطرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالجوفتجديد عضوية المملكة في مجلس المنظمة العربية للطيران المدني