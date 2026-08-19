الرئيسية/اقتصادبدء التسجيل في برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في "شنايدر إلكتريك"إلى فرنسا وألمانيا وفي 3 تخصصات19 أغسطس 2026 15:49آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 15:49برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاثأأالرياض:أخبار 24القطاع الصناعيبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاثخريجي مسار واعدوزارة الصناعة والثروة المعدنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 3.7 مليارات ريال"التجارة" تنفّذ 26 ألف جولة رقابية ورصدًا تموينيًا خلال شهرانضمام وتفعيل "طيران الرياض" ضمن اتفاقية الإركاب الحكومي"الحفر العربية" توضح تفاصيل عقدها الجديد في سلطنة عمان