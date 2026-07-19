الرئيسية/اقتصادبدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في "معادن"ضمن مسار "واعد" التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 19 يوليو 2026 19:54آخر تحديث : 19 يوليو 2026 20:00شركة معادنأأالرياض:أخبار 24معادندعم التوظيفوزارة الصناعة والثروة المعدنيةبرنامج الابتعاث السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالخرج.. عملاق إنتاج التمور بالمملكة بـ 90 ألف طن سنويًاانخفاض متوسط سعر العقار بجدة 58%سوق الأسهم يغلق منخفضًا 3.46 نقطة بتداولات 2.3 مليار"التأمينات الاجتماعية" توقع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية للمتقاعدين