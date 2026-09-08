الرئيسية/اقتصادبدء التقديم لبرنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة "إيتونمي"يستهدف البرنامج تأهيل المتدربين على أحدث التقنيات الصناعية8 سبتمبر 2026 15:00آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 15:00وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأأالرياض:أخبار 24الابتعاثالذكاء الاصطناعيبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاثالروبوتاتوزارة الصناعة والثروة المعدنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة40 مليار ريال رصيد الاستثمارات الصينية بنهاية 2025اتحاد الغرف يدرس إعادة وظائف التعهيد إلى المملكةالإحصاء: انخفاض الناتج المحلي 4.7% بالربع الثاني النفط يواصل الارتفاع والذهب يعزز مكاسبه