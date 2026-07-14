الرئيسية/اقتصادبدء السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في الرياضسيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها14 يوليو 2026 17:43آخر تحديث : 14 يوليو 2026 19:46العاصمة الرياضأأالرياض:أخبار 24عقارات الرياضالهيئة العامة للعقارالسجل العقاريالتسجيل العيني للعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة انطلاق النسخة الـ 10 من مبادرة مستقبل الاستثمار أكتوبر القادمالمملكة تستعرض أبرز إنجازاتها في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدةطيران الرياض يدرس شراء 36 طائرة إضافية من إيرباص وبوينغسوق الأسهم يتراجع 86 نقطة بتداولات 4.4 مليارات