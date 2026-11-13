الرئيسية/اقتصادبدء تسجيل 55 ألف قطعة عقارية في مكة والشرقية وحائليهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية 13 نوفمبر 2026 17:42آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 17:42الهيئة العامة للعقارأأالرياض:أخبار 24تسجيل العقاراتالعقارالصكوك العقاريةالهيئة العامة للعقارالشفافية في العقارالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يتجه لخسارة للأسبوع الثاني والذهب يرتفع 1%تعاون سعودي دنماركي لتطوير قطاع المياهإطلاق إطار سعودي أمريكي جديد للتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين"الحقيل": نستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولار