الرئيسية/اقتصادبدء تنفيذ نظام رقمي موحد لمشاريع "مطار الملك سلمان"يهدف المشروع لإنشاء بيئة رقمية موحدة لإدارة المشاريع الإنشائية بالمطار16 يوليو 2026 17:43آخر تحديث : 16 يوليو 2026 20:19اجتماع يضم الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع النظام الرقمي الموحد بالمطارأأالرياض:أخبار 24مطارات الرياضرؤية المملكة 2030مطار الملك سلمان الدولي بالرياضالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.3 ملياراتاتفاقية "سعودية صينية" لتطوير مشروع للهيدروجين والأمونيا الخضراء"التجارة" تنفذ 6.9 آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية بالربع الثاني"موانئ" توقع 7 اتفاقيات لوجستية باستثمارات تقارب مليار ريال