الرئيسية/اقتصادبدء طلب التأهيل لمشروع بوليفارد ضاحية الملك فهد يمتد على مساحة مليون متر مربع 27 أغسطس 2026 16:22آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 16:221 / 2بوليفارد ضاحية الملك فهدأأالدمام:أخبار 24امانة المنطقة الشرقيةتوثيق العقودطريق الملك فهدوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"شور دلني الشرقية 2026" يدخل غينيس بـ523 استشارةخاصرئيس "سالك" لـ"أخبار 24": لم نفعّل اتفاقيات الأزمات ولدينا نموذج استثمار مختلفمن كرنفال بريدة إلى الأسواق العالمية.. صادرات التمور تقترب من المليارينالحقيل: تبوك تشهد حراكاً تنموياً ومشروعات نوعية تجاوزت 2.3 مليار