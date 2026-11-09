الرئيسية/اقتصادبدء مكافحة الإغراق ضد منتجات حديدية من الصين وتركيايشمل التحقيق منتجات المقاطع والزوايا والأشكال الهيكلية الخفيفة9 نوفمبر 2026 20:30آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 20:30الهيئة العامة للتجارة الخارجيةأأالرياض:أخبار 24تركيامكافحة الإغراقالهيئة العامة للتجارة الخارجيةاستيراد الحديدالصينالتعليقاتأأخبار ذات صلة13.7 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر بالأسبوع الأول من نوفمبر "ساما" يُلغي ترخيص مؤسسة "أحمد البطي للصرافة" سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.2 مليارات ريالصندوق البنية التحتية يموّل "هيوماين" بـ2.5 مليار ريال