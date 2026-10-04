الرئيسية/اقتصادبرئاسة المملكة.. اجتماع دولي لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي أهمية تعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات الاقتصادية5 أكتوبر 2026 02:15آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 02:15االاجتماع السادس لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والماليةأأالرياض:أخبار 24صندوق النقد الدوليالاقتصادالاقتصاد العالميالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات سعودية تركية لتعزيز التعاون الاستثماري بالسياحة والضيافةمعرض الشرق الأوسط للدواجن يشهد توقيع استثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريالبرعاية الملك.. مؤتمر التعدين الدولي ينطلق في الرياض يناير المقبل"تاسي" يصعد 1.1% ليغلق فوق مستوى 10500 نقطة