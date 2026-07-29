الرئيسية/اقتصادبرعاية البرنامج الوطني.. تمكين مشروع نموذجي للضأن النعيمي بالقصيمبإنتاج يتجاوز 221 ألف كيلوجرام من اللحوم سنويًا29 يوليو 2026 10:21آخر تحديث : 29 يوليو 2026 10:55جمعية فرائد التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية أأالقصيم:أخبار 24الاغناموزارة البيئة والمياه والزراعةتربية المواشيالقصيمالتعليقاتأأخبار ذات صلةنمو أرباح "سال" 18% إلى 191.3 مليون ريال بالربع الثانيأرباح "البحري" ترتفع 574% إلى 2.74 مليار في الربع الثانيانخفاض خسائر "سابك" بنسبة 79.6% بالربع الثانيالنفط يرتفع بأكثر من دولارين والذهب يتراجع قبل قرار الفيدرالي