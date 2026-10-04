الرئيسية/اقتصادبرعاية الملك.. مؤتمر التعدين الدولي ينطلق في الرياض يناير المقبلبمشاركة منظمات ووزراء وممثلين رفيعي المستوى وقادة صناعة التعدين4 أكتوبر 2026 16:40آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 16:40أأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزالطاقةمؤتمر التعدين الدوليخادم الحرمين الشريفينالتعدينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"تاسي" يصعد 1.1% ليغلق فوق مستوى 10500 نقطة"أوبك+" تبقي مستويات إنتاج النفط في نوفمبر دون تغييرترسية مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي في الخرج"إنفاذ" يشرف على 44 مزادًا عقاريًا ويحقق مبيعات بـ329 مليونًا