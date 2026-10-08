الرئيسية/اقتصاد"بنك التصدير" يقدم تسهيلات ائتمانية تتجاوز 150 مليار ريالقدم تسهيلات ائتمانية تفوق 50 مليار ريال خلال فترة 18 شهرًا8 أكتوبر 2026 17:32آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 17:32بنك التصدير والاستيراد السعوديأأالرياض:أخبار 24التصديربنك التصدير والاستيراد الأمريكيالاستيرادالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضا بتداولات 4.4 مليارات ريال"مبكو" تقاضي "البيئة" و"المياه الوطنية" مطالبةً بـ 77.26 مليون ريال"الشؤون الاقتصادية" يؤكد متانة الاقتصاد الوطني رغم المتغيرات الجيوسياسية المملكة والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للربط الكهربائي والسككي