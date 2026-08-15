الرئيسية/اقتصادبيع ثاني أغلى صقر في تاريخ المزاد بـ1.3 مليون رياليعد أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 202615 أغسطس 2026 23:48آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 00:00الليلة السابعة من المزاد الدولي للصقورأأالرياض:أخبار 24الصقورالبيع و الشراءالمركز الوطني للصقورالمزادالتعليقاتأأخبار ذات صلةباستثمارات ضخمة وشراكات دولية.. المملكة تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقميالنفط يرتفع 1% بعد هجمات الناقلات وجمود المفاوضاتالبرشومي يعود ليصنع مشهد الصيف في عسير 4 محطات لتوفير الإمدادات الكهربائية لـ "إكسبو 2030 الرياض"