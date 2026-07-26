الرئيسية/اقتصادبيع عقارات بـ115 مليون ريال في 44 مزادًا بمناطق المملكةأشرف "إنفاذ" على بيع 174 أصلًا بمساحات تجاوزت 1.3 مليون م226 يوليو 2026 15:34آخر تحديث : 26 يوليو 2026 15:34أحد المزادات التي نظمها مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».أأالرياض:أخبار 24مركز الاسناد والتصفيةمزادات عقاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة500 مزرعة عنب في عسير بتقنيات زراعية حديثةسوق الأسهم يتراجع 37 نقطة بتداولات 2.3 مليار ريالبريدة تستعد للكرنفال الدولي للتمور بـ75 يوماً من الأنشطة والفعالياتإيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" عن يوليو