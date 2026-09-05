الرئيسية/اقتصادتأسيس إطار للتعاون بين المملكة وسنغافورة في مجال "المقاولات"بحث فرص التعاون بين البلدين في تطوير القيادات بقطاع المقاولات5 سبتمبر 2026 19:24آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 19:24وفد الهيئة السعودية للمقاولين خلال زيارته لـ "سنغافورة"أأسنغافورة:أخبار 24المقاولاتالهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدينسنغافورةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة: شراكتنا مع الصين تركز في المستقبل على بناء الصناعات معًاالدولار يصعد بدعم من قفزة الوظائف الأميركية"السواحة" يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التحول الرقمي عالميًامنتدى الصناعة السعودي 2026 ينطلق 14 سبتمبر