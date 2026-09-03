الرئيسية/اقتصادتأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية لتوطين القطاع ودعم التصديرلتعزيز تنافسية المصانع الوطنية وقدرتها على التصدير3 سبتمبر 2026 14:04آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 14:04وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأأالرياض:أخبار 24انارة الشوارعتمكين الكفاءات الوطنيةوزارة الصناعة والثروة المعدنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جادة 30" بمكة.. منصة تمكّن رواد الأعمال وتحول الأفكار لمشاريع مستدامة"الأمن الغذائي" تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمحمصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالدولارتراجع طفيف للنفط وسط ضبابية التصعيد والذهب يرتفع