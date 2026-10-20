الرئيسية/اقتصاد"تاسي" يتراجع 1.7% مسجلاً أدنى إغلاق منذ أبريل 2021أغلق عند مستوى 9952 نقطة بتداولات 3.8 مليار ريال20 أكتوبر 2026 11:51آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 16:08رجل وامرأة يتابعان شاشة التداول في السوق السعوديأأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمالتعليقاتأأخبار ذات صلةمازن السديري يرأس الاجتماع الثلاثين لمجلس أمناء الأكاديمية المالية نمو إيرادات قطاع الأعمال قصيرة المدى 3% في أغسطسأرباح "سابك للمغذيات" تتراجع 62% إلى 484 مليونًا بالربع الثالثارتفاع أسعار العقارات 1.2% خلال الربع الثالث