الرئيسية/اقتصادتاسي يقود صعود أسواق الخليج بعد تراجع ترامب عن ضرب إيرانارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 0.8% مدعومًا بصعود سهم أرامكو3 أغسطس 2026 13:11آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 13:11رجل يتابع تداولات جلسة السوق السعودي – أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24الحرب الإيرانية الأمريكيةدونالد ترامبالبورصةمجلس التعاون الخليجيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"إكسترا" تحقق 197 مليونًا أرباحًا بالنصف الأول وتوزع ريالين للسهمتراجع الأرباح النصفية لـ "مسار" 34% في ظل تراجع الإيراداتتراجع حاد لأسعار الخام بـ4 دولارات للبرميل والذهب ينتعشالقصيم.. عاصمة التمور وموطن 11 مليون نخلة