الرئيسية/اقتصاد"تاسي" يواصل الصعود لليوم الثاني ويرتد فوق 10 آلاف نقطة ارتفاع السوق السعودي بنسبة 2.7 % مع صعود جماعي للأسهم27 أكتوبر 2026 12:28آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 13:16شخص يتابع بيانات جلسة التداول في السوق السعودي أأالرياض:أخبار 24سوق الاسهم السعوديسوق الاسهمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أديس" توقع عقد منصة حفر في إندونيسيا بـ173 مليوناًتراجع طفيف للنفط والذهب وسط آمال التهدئةتاسي يرتفع 3.4% إلى 9762 نقطة محققًا أكبر مكاسب يومية في عاموزير الطاقة: أمن الإمدادات يتطلب منظومات مرنة وشراكات موثوقة