الرئيسية/اقتصاد"تحالف العربية للطيران" ناقل وطني جديد يدخل الخدمة توسيع خيارات السفر والربط الجوي من المنطقة الشرقية14 سبتمبر 2026 15:04آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 15:12الجاسر يُسلّم شهادة المشغل الجوي "AOC" لـ "تحالف العربية للطيران"أأالدمام:أخبار 24شركات الطيرانالمهندس صالح الجاسروزارة النقل والخدمات اللوجستيةالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الطاقة: برنامجنا النووي سلمي وواضح وليس في المخابئ أو أعماق الجبالالجدعان: فتحنا المجال أمام نماذج أعمال وتقنيات مالية جديدةاتفاقيات لتطوير 4 مشاريع سكنية في حيي العارض والنرجس بالرياض"الحفر العربية" توقع عقداً بملياري ريال لتوفير 8 حفارات برية