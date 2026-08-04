الرئيسية/اقتصادتحالف بقيادة "الاستثمارات العامة" يستحوذ على "EA" بـ55 مليارًاسيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات نقدًا مقابل كل سهم4 أغسطس 2026 23:58آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 00:13صندوق الاستثمارات العامةأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالالعابالترفيهالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق أولى رحلات "طيران الرياض" إلى مومباي الهندية16.3 مليار ريال إنفاقًا عبر نقاط البيع في أسبوع"سابك" تستكمل التخارج من أعمال اللدائن الهندسية بالأمريكيتين وأوروباسوق الأسهم يغلق مرتفعًا 34 نقطة بتداولات 6 مليارات