الرئيسية/اقتصاد"تحالف" تتجاوز 45 مليار ريال في الصفقات والمبيعات"الخميسي": نستهدف إيرادات ملياري ريال قبل 20304 سبتمبر 2026 15:16آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 15:16الخميسي يتوسط الصورة التذكارية للحفل الختامي للنسخة الخامسة من "ليب 2026"أأالرياض:أخبار 24شركة تحالفالاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة والدرونزتنظيم المعارضفيصل الخميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجموعة stc و"الأبحاث والإعلام" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات الإنتاج الإعلامي في المملكةأسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2022النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية.. والذهب يترقب مسار الفائدةاللوز القطيفي يعود بنسخة جديدة تعزز مكانته الزراعية