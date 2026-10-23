الرئيسية/اقتصادتحديد اشتراطات ومتطلبات حوكمة طلبات التحول للجهات الحكومية والعامةتشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات التحول برئاسة وزارة المالية23 أكتوبر 2026 16:54آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 16:54موظفان يباشران مهام عملهماأأالرياض:أخبار 24الجهات الحكوميةالحوكمةالقطاع العاممجلس الوزراءالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يواصل الارتفاع والذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعيمزاد الصقور 2026 يلامس ذروة جديدة بتجاوز المليون "السعودي للتنمية" يمول مشروعات في 11 دولة بـ1.7 مليار ريال"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال