الرئيسية/اقتصادتحديد 8 مجالات للاستثمار الاجتماعيهو استثمار يعالج تحديًا اجتماعيًا أو بيئيًا مع تحقيق عوائد مالية1 يوليو 2026 15:56آخر تحديث : 1 يوليو 2026 15:56يمكن الاستثمار الاجتماعي القطاع غير الربحي من تحقيق الاستدامة أأالرياض:سليمان العنزيالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيالاستثماراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يهبط لأدنى مستوى منذ مارسواشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة مع كندا والمكسيكطرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالجوفتجديد عضوية المملكة في مجلس المنظمة العربية للطيران المدني