الرئيسية/اقتصادتحقيق الإغلاق المالي لمحطة توسعة رابغ الثانية للطاقة الكهربائيةبلغت حصة السعودية للطاقة وأكوا في المشروع 40% لكل منهما4 أكتوبر 2026 12:13آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 12:13واجهة مبنى شركة 'أكوا' في الرياضأأالرياض:أخبار 24اكوا باورالشركة السعودية للطاقةرابغالتعليقاتأأخبار ذات صلةالطاقة تمنح ترخيص توزيع الغاز الطبيعي في "صناعية الخرج""إنفاذ" يشرف على 44 مزادًا عقاريًا ويحقق مبيعات بـ329 مليونًاأرباح المراعي تناهز ملياري ريال خلال 9 أشهرتأهل 12 تحالفًا للمنافسة على مشروع وطني لرعاية مرضى الكلى