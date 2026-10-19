الرئيسية/اقتصادتدشّين المرحلة الأولى من مبادرة المتنزهات الزراعية المستدامةالفضلي يشهد توقيع 7 عقود زراعية استثمارية بعائد 6 مليارات ريال19 أكتوبر 2026 16:29آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 16:29 مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياضأأالرياض:أخبار 24المنتزهاتتوقيع عقودعبدالرحمن الفضليوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع ركاب القطارات داخل المدن إلى 145.4 مليونًا في 2025النفط يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر والذهب يرتفعطرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع في المدينةإنتاج أعضاء "المجلس الدولي للتمور" يبلغ 6 ملايين طن سنويًا