الرئيسية/اقتصادتراجع أرباح "تداول" 34.6% إلى 196 مليونًا خلال 9 أشهرانخفاض إيرادات أسواق المال وخدمات ما بعد التداول يضغط على النتائج26 أكتوبر 2026 10:42آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 10:42شعار مجموعة تداول السعوديةأأالرياض:أخبار 24السوق السعودينتائج الشركاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتراجع الصادرات 11.5% في أغسطس بضغط انخفاض "النفطية" و"غير النفطية"المملكة تعتزم تخزين النفط في سنغافورة بدءًا من النصف الثاني 2027النفط يتراجع بعد مكاسب قياسية والذهب يرتفعالبديوي: الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم