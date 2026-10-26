الرئيسية/اقتصادتراجع الصادرات 11.5% في أغسطس بضغط انخفاض "النفطية" و"غير النفطية"هبوط الواردات بأكثر من 9% وتراجع فائض الميزان التجاري 21%26 أكتوبر 2026 10:00آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 10:19ميناء الملك عبد العزيز بالدمامأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للاحصاءالصادرات النفطيةالصادرات غير النفطيةاحصائياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتراجع أرباح "تداول" 34.6% إلى 196 مليونًا خلال 9 أشهرالمملكة تعتزم تخزين النفط في سنغافورة بدءًا من النصف الثاني 2027النفط يتراجع بعد مكاسب قياسية والذهب يرتفعالبديوي: الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم