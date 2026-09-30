الرئيسية/اقتصادتراجع طفيف لسوق الأسهم بتداولات نحو 4.2 مليار ريالتراجع بمقدار 15 نقطة30 سبتمبر 2026 16:43آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 16:43شخص يرتدي الزي التقليدي يقف أمام شاشة رقمية تعرض بيانات سوق الأسهم باللغة العربية.أأالرياض:أخبار 24ارامكوسوق الاسهم السعوديسوق الاسهمتاسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يوقع اتفاقية لتأسيس مركز للتحكم بالحمولةبطالة السعوديين عند 6.5%.. وصافي الاستثمار الأجنبي 19.1 مليارالنفط يتجاوز 103 دولارات للبرميل والذهب يستقرإنفاق 13.37 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال أسبوع