الرئيسية/اقتصادتراجع طفيف للنفط وسط ضبابية التصعيد والذهب يرتفعمع تجدد الضربات بين أمريكا وإيران ومخاوف الإمدادات التي تخيّم على الأسواق3 سبتمبر 2026 01:48آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 09:07سبائك ذهبيةأأواشنطن:أخبار 24مضيق هرمزالنفطأسعار الذهبالنفط الاميركياسعار النفطالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلة18 مكونًا وفرص بـ15 مليارًا.. قفزة في توطين صناعة المياهالقصبي يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك24.2 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوع"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا 88 نقطة بتداولات 4.2 مليارات