الرئيسية/اقتصادترامب يحقق 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة في 2025وثائق تكشف عن أرباح ضخمة من استثماراته بالعملات المشفرة1 يوليو 2026 14:00آخر تحديث : 1 يوليو 2026 14:00حصل ترامب على نحو 550 مليون دولار من شراكته مع شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" الناشئةأأنيويورك:"أخبار 24"العملات الرقميةدونالد ترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يهبط لأدنى مستوى منذ مارسواشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة مع كندا والمكسيكطرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالجوفتجديد عضوية المملكة في مجلس المنظمة العربية للطيران المدني