الرئيسية/اقتصادترخيص 5 مساهمات عقارية لتطوير 685 وحدة في الرياض والخبربرؤوس أموال تتجاوز 346 مليون ريال ومدد تنفيذ تتراوح بين 18 و36 شهرًا28 يوليو 2026 15:00آخر تحديث : 28 يوليو 2026 15:00الهيئة العامة للعقارأأالرياض:أخبار 24المساهمات العقاريةالهيئة العامة للعقارمشاريع سكنيةالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السعودية للطاقة" توقع اتفاقية تمويل مرابحة بـ15.8 مليار ريالتراجع النفط والذهب تحت ضغط الدولار وانحسار التوتر"أمير المدينة": موسم التمور انطلاقة جديدة ترفع التنافسيةشراكات لتوظيف وتدريب 8500 مواطن ومواطنة في القصيم