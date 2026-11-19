الرئيسية/اقتصادتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي والحد الأدنى على مشاريع الطرقبنسبة 40% على مستوى المنشأة اعتبارًا من 1 يوليو19 نوفمبر 2026 16:53آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 16:53شعار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةأأالرياض:أخبار 24الطرقمشاريعهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 2.9 مليار ريال "السوق المالية" تقبل دعوى جماعية ضد "السعودي الألماني"المملكة المتحدة توقع عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض صرف 17 مليون ريال الدفعة الأخيرة لمزارعي القمح المحلي